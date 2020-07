Los diputados de Morena, Sergio Báez Torres, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Alfredo Ramírez Bedolla y las legisladoras Cristina Portillo Ayala, Tere López Hernández y Zenaida Salvador Brígido, consideraron que para las y los michoacanos resulta insultante que el Gobernador esté dispendiando recursos públicos en promocionar su imagen y en una campaña de confrontación y denuesto al Gobierno de la República, “justo en este momento en el que la crisis económica debiese obligarle a racionalizar las economías”, señalaron las y los diputados de MORENA en referencia a la publicación que en diversos medios nacionales realizó el gobernador Silvano Aureoles de su carta, mediante la cual exige al presidente López Obrador la cancelación de su visita de estado a Washington.

Las y los morenistas reclamaron mayor transparencia en el ejercicio de las partidas de comunicación social, mismas que han servido para la promoción personalísima del Gobernador. “El Instituto Mexicano para la Competitividad, en la elaboración de su Índice de Información del Gasto, documentó que en 2017 el Gobierno de Michoacán erogó 72 por ciento más de lo que se le había aprobado en comunicación social. En 2018, justo cuando el Gobernador comenzó su aventura electoral hacia la Presidencia de la República, el Ejecutivo erogó el doble de los recursos que el Congreso le aprobó para este mismo rubro. Esto es, a todas luces, irracional”, señalaron.

“La guerra de descalificaciones y de ataques hacia el Presidente de la República no es una prioridad de los michoacanos. El Gobernador fue elegido para entregar resultados en materia de gobernabilidad, seguridad, desarrollo económico, justicia, combate al crimen, transparencia; y no para convertirse en un supuesto líder opositor”, señalaron los legisladores, quienes dijeron que demandarán a la Auditoria Superior de Michoacán y, de ser necesario, a su par federal, una revisión puntual del uso de los recursos públicos que ha hecho este Gobierno en el tema de comunicación social.

También consideraron importante investigar a fondo si el mandatario estatal invirtió recursos públicos en Latinus, medio online que dirige Carlos Loret de Mola. ” El sitio se la pasa atacando al Presidente de la República”, acusaron.

Finalmente, lamentaron que el Gobernador se haya convertido en monotemático. “La pandemia es una preocupación legítima que compartimos con él, pero no es la única, ni mucho menos es el tono o el sentido que le ha dado al manejo de esta problemática. Ha utilizado la crisis actual para proyectar su imagen como un polo de las fuerzas opositoras, pero el tiempo y los recursos que en ello invierten no le pertenecen, son de las y los michoacanos. Se le paga un sueldo, tiene acceso a personal y toda serie de recursos; ello se puso en sus manos para que gobernara, no para su carrera futurista”, concluyeron.