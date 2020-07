El Departamento de Salud de Florida (DOH, por sus siglas en inglés) ha anunciado este viernes que una persona del condado de Hillsborough contrajo la Naegleria fowleri, una ameba capaz de causar una infección rara del cerebro llamada meningoencefalitis amebiana primaria (PAM, por sus siglas en inglés) que destruye el tejido cerebral y suele ser mortal.

Según el comunicado, Naegleria fowleri se encuentra típicamente en agua dulce templada como lagos, ríos y estanques y puede ingresar al organismo a través de las fosas nasales.

Asimismo, el DOH ha advertido que la temporada alta para esta ameba va de julio a septiembre.

Para evitar un posible contagio, la organización ha recomendado evitar el contacto nasal con las aguas dulces poco profundas y cálidas y usar “solo agua hervida y enfriada, destilada o estéril” para realizar enjuagues sinusales a través de las ollas Neti.

El DOH precisa que desde 1962 se han reportado 37 casos en Florida y solo 4 personas han logrado sobrevivir.

Los síntomas iniciales de la PAM comienzan de 1 a 14 días después de la infección e incluyen dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos y rigidez en el cuello.

Cuando la ameba causa una destrucción más extensa del tejido cerebral, el infectado experimenta confusión, falta de atención, pérdida de equilibrio y control corporal, convulsiones y alucinaciones. Se advierte que la enfermedad progresa rápidamente y generalmente provoca la muerte entre 3 y 7 días.

One person contracted Naegleria fowleri in Hillsborough County. Naegleria fowleri is a microscopic single-celled living amoeba. The amoeba can cause a rare infection of the brain called primary amebic meningoencephalitis (PAM) that destroys brain tissue and is usually fatal. pic.twitter.com/icT66tqlkU

— DOH – Hillsborough (@DOHHillsborough) July 3, 2020