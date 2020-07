Crítica de cine: Mientras Estés Conmigo (2020)

La película basada en la vida real del cantante contemporáneo de música cristiana Jeremy Camp, no solo narra la etapa de amor quizá más importante de su vida; sino que retrata lo que el poder de la fe en la vida de los jóvenes puede cambiar y con ello la creencia en los milagros.

Esta cinta dirigida por los hermanos Andrew y Jon Erwin, mejor conocidos en la Industria del cine como los «Erwin Brothers», fueron los idóneos para dirigir y producir esta película del ya mencionado cantante, debido a que la compañía que llevan a cabo se especializa «en un área específica», del género basada en la fe -y ser capaz de «trabajar en varias películas a la vez.»

Y no se trata de incidir en la religion de cada persona o en este caso del espectador; sino de seguir la línea narrativa de la fe como ya se les ha conocido y que con «Mientras Estés Conmigo» (I Still Believe) brindan el largometraje que involucra música y un profundo sentimiento de amor puro.

Aunque al principio de la cinta pareciera que estás a punto de ver file demasiado romántico cayendo en la exgareación; conforme avanza la historia directa o indirectamente se comprende que tal romance no es solamente de dos jóvenes univeristarios, ni propio de un adolescente recién flechado.

La historia muestra algo mucho más real que eso, el amor es una decisión al igual que la fe (orientada a la deidad o divinidad de cada persona).

Creo que eso fue un trabajo bien manejado por los Hermanos Erwin, no cayeron en fanatismos, en induciones, en dobles intenciones. Particularmente aplaudo que la parte musical fue bien llevada y no saturaron esta historia como un musical ya que no recae en ese género como tal.

Bueno y las canciones, son preciosas. Apreciándolas desde su letra, su melodía son «ad hoc» o apropiadas para esta película y la interpretación musical de KJ Apa (mejor conocido por su aparición en la serie de Riverdale) es bastante natural.

Ok cinéfilos, ahora la parte dramática de la película. Si bien, nuestros personajes principales se ven enfrentados a retos y obstáculos que salen de sus manos, de aquéllo que está fuera de su control; algo con lo que el espectador se siente identificado, porque no es una historia que pueda cambiar posiblemente por lo «predecible que pudiera parecer».

No obstante, los puntos de giro están bien logrados en el guion y es ahí donde la trama, situación se ve justificada y es cuando para mí la cinta madura.

¿Que si vas a llorar?

Sí, definitivamente. Y va más allá de la intepretación, de la química entre Britt y KJ Apa; es decir, es la sumatoria de todo lo que ya anteriormente haz visto en esta cinta.

Los sentimientos del espectador se ponen a flor de piel, la música, la letra y aún más; el homenaje a «ese» Dios en quien creamos retratado en amor de verdad. Donde como en todos, hay claros y oscuros como la vida misma.

Tal vez no es la historia más increíble que veas, pero sí es una que toca el corazón de quien esté expuesto ante ella y que además, te permite conocer un capítulo de la vida de Jeremy Camp.

Recomendable por ser aleccionadora, motivante, enternecedora y te reconstruye; claro, según la perspectiva con que se mire.