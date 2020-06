Ante la obligación y responsabilidad de hablar con la verdad e informar a la población, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo advirtió este jueves de la amenaza de muerte que representa actualmente la epidemia por COVID-19 en la entidad, donde cada tres horas, pierde la vida una persona a causa de esta enfermedad.

“Las ganas de salir a la calle están enfermando y matando a muchos michoacanos en varios municipios, donde las medidas sanitarias se relajaron. Para que se den una idea de la gravedad en Michoacán, sólo en estas dos semanas de junio, se ha muerto la misma cantidad de personas que en todo lo que va de la epidemia”, advirtió.

En un mensaje a la población, el mandatario estatal reconoció las necesidades económicas de las familias y las obligaciones que hay por cumplir, sin embargo enfatizó en la importancia de acatar las medidas que los especialistas en salud han recomendado ante este momento tan importante y riesgoso para la vida de todas y todos.

“Si no retomamos poco a poco nuestras actividades siguiendo las medidas sanitarias, si los comercios, negocios y todos ustedes no respetan las reglas de la Nueva Convivencia, lo que va a pasar es que Michoacán va a vivir escenarios muy desgarradores de pérdidas y sufrimiento humano, porque no habrá hospitales que puedan recibir a quienes se están enfermando”, puntualizó.

Silvano Aureoles insistió en el llamado a la corresponsabilidad y compromiso que se requiere de las y los michoacanos para detener el crecimiento de la epidemia en el estado, por lo que hizo hincapié en cuatro recomendaciones principales:

UNO: Quédate en casa. No es momento de reuniones, celebraciones, festividades, jaripeos, partidos de futbol o concentraciones para el esparcimiento.

DOS. Usa cubrebocas todo el tiempo. Que los negocios no admitan la entrada a personas que no lo usen.

TRES. Lávate las manos continuamente, no saludes de beso, abrazo o mano y cuando estornudes cubre tu boca con el codo.

CUATRO. Si presentas síntomas, utiliza la línea telefónica 800 123 2890 para solicitar asistencia médica y aíslate de inmediato en tu casa.

“Mi interés es cuidar y proteger que el sistema de salud pueda atender a todos los enfermos por COVID-19, y desde el Gobierno del Estado estoy haciendo el mayor de los esfuerzos para planear bien, para informales oportunamente, para decidir lo mejor para nuestro estado”, sostuvo Aureoles Conejo.