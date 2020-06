El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) decidió cancelar un foro para discutir de racismo y clasismo tras la polémica generada al invitar al youtuber Chumel Torres.

El nombre de Chumel se volvió tendencia este martes debido a que los usuarios criticaron la decisión del Conapred al invitarlo al foro, ya que consideran que el conductor se dedica a agredir a distintos personajes de la vida pública, y a los mexicanos en general por su color de piel, por lo que lo señalaron de “clasista” y “racista”.

Incluso Beatriz Gutiérrez Müller , escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionó esa invitación.

¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED #ConLosNiñosNo pic.twitter.com/CGAJ07bcga — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) June 16, 2020

La escritora acompañó su mensaje con la invitación al foro, en donde marcó el nombre de Chumel y una captura de pantalla de un video de Chumel llamado “El palacio de chocoflan”, con el que hacía referencia a Jesús López, el hijo Beatriz Gutiérrez y el presidente de México.

Por la mañana, la titular de Conapred, Mónica Maccise, informó que el foro se cancelaba ante el clima que se había generado.

“Sabemos que esto ha generado una intensa discusión pública, hemos estado escuchando a la ciudadanía, estamos al tanto de lo que se ha dicho en la redes. Hay personas que han dicho que es bueno abrir el debate entre personas que son contrarias y también hemos escuchado a personas aliadas, expertas, gente que ha acompañado al Conapred muchos años, donde consideran que la intervención de una persona participante en particular es problemática, no es adecuada, no es pertinente en este momento”.

“El foro de mañana no tiene las condiciones adecuadas para realizarlo ante el clima que se ve, por lo que ahora estará suspendido el foro para replantearlo”, dijo Maccise en el noticiero Así las Cosas de W Radio.

La titular del Conapred aseguró que el foro se pensó como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes.

En el foro “¿Racismo y/o clasismo en México?”, programado pare el miércoles 17 de junio, a las 11:30 horas, participarían Alejandro Franco, Tenoch Huerta, Maya Zapata y Chumel Torres.