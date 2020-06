El líder espiritual Aslam Baba, quien residía en la India aseguraba que tenía poderes sobrenaturales para curar el coronavirus COVID-19 a base de besos.

Pero al parecer su método espiritual no funcionó y el pasado 4 de junio de 2020 falleció, un día después de haber sido diagnosticado positivo al SARS-CoV-2.

Este sujeto tenía miles de seguidores y falleció gracias a las complicaciones propias de la nueva enfermedad y lo peor es que dentro de su técnica para curar el COVID-19 a base de besos, pues se calcula que al menos contagio a otras 20 personas; mientras tanto 50 están bajo observación para descartar o confirmar que hayan sido contagiados por el líder espiritual.

El gurú logró convencer a sus seguidores de tener la capacidad de curar la pandemia por COVID-19 solo con besos en las manos de sus devotos para así removerles el padecimiento.

Pero gracias a esta irresponsabilidad de Aslam Baba sus fieles ahora están en riesgo de perder la vida, justo como él, a causa del coronavirus.

Medios locales reportan que antes de la muerte de Aslam las autoridades tenían pensado proceder contra él legalmente por no acatar las indicaciones sanitarias como el aislamiento, además de acusarlo de difundir pánico e información falsa sobre el COVID-19 entre la población.

Aslam baba in madhya pradesh (baba kissy i would say) claimed of curing covid patients by kissing their hands 😑 ..now he died after getting infected with corona and his 19 bhakts are also corona positive …. we can feel the illiteracy in our country #Covid_19 #kissbaba pic.twitter.com/VoDo1K48Nt

— ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ (@iembrar_) June 13, 2020