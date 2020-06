Por la alcaldía de Morelia

Hace unas horas, recibí de la casa encuestadora Massive Caller, una encuesta rumbo a la alcaldía de Morelia, Michoacán para el año 2021. Diversos nombres y datos, pero sin sorpresas, pues aparecen mujeres y hombres de la política que son gobernantes actualmente o ya lo han sido en diversas etapas.

No hay nombres y rostros nuevos. Son los que se perfilan por esta candidatura en sus partidos políticos y por ello, he decidido evaluarlos en su lenguaje corporal para saber qué votaremos los morelianos. Evaluaré de manera no exhaustiva a los que, en mi opinión, tendrán más oportunidad de competir (comunicacionalmente) por la presidencia municipal de Morelia y lo haré de manera no extensa, porque eso ya implicaría otro tipo de ejercicio.

Primero, veamos algunas reglas del lenguaje corporal:

El lenguaje del cuerpo, es más sincero que las palabras (lenguaje verbal). Es posible que el emisor de un mensaje (gesto corporal) diga sentirse cómodo con la posición adoptada y esto es posible, pero quien recibe el mensaje, puede tener reacciones negativas. El lenguaje corporal se lee como el verbal. En el verbal, se deben observar por lo menos tres frases continuas en un mismo acto, para que haya coherencia. La lectura del cuerpo es igual: se lee cuando se presentan por lo menos tres grupos de gestos en un mismo acto.

Ahora, les presento ocho gestos muy frecuentes en el alcalde de Morelia, profesor Raúl Morón, quien se perfila de manera natural como candidato de su partido, para repetir en este mismo cargo.

Esconde los pulgares en las bolsas del pantalón: Es la postura de, “El Vaquero”. Este gesto sirve para enmascarar la zona genital. Envía señales de agresividad, de dominación, de marcación de territorio y de que no tiene temor.

Cuando saluda con apretón de manos, no suele mirar a los ojos del receptor del saludo: El contacto visual con otra persona, es la base para establecer comunicación. Envía señales de esquivar, de no desear la cercanía, y esto genera desconfianza en la gente.

Cuando se sienta, abre demasiado las piernas: Este es un gesto de masculino clásico para exhibir la entrepierna, aunque lo hace inconscientemente. Envía señales de dominación y de masculinidad.

Cuando se sienta, suele cruzar la pierna haciendo un cuatro: Este es un gesto americanizado, de dominación y también de exhibición de la entrepierna. Envía señales de discusión y de competencia.

Utiliza pantalones vaquero, con frecuencia.

Se hace flanquear por funcionarios durante las ruedas de prensa, cosa que se ha puesto de moda.

Suele no usar corbata.

Cuando saluda de mano, suele agarrar el brazo de la otra persona.

Dejo pendientes cuatro gestos para explicarlos en posteriores columnas, pero los cuatro gestos que defino aquí son muy recurrentes en el alcalde de Morelia.

Lo que comunica es muy claro:

Es un vaquero, hombre macho y viril; Muy sexualizado; Tiende a ser dominador, territorial, desconfiado y esquivo de las relaciones cercanas, aunque con su lenguaje verbal dice otra cosa.

Esto no es bueno, pero tampoco es malo.

En realidad, son gestos inconscientes que difícilmente desaparecerán, pero se pueden potencializar profesionalizando su comunicación, imagen y mensaje.

No es bueno, pero tampoco malo, en la medida que sepan -en su equipo- reconocer lo que ya es el profesor Raúl Morón y lo que comunica. En su cuarto de guerra rumbo a las elecciones de 2021, deberán definir qué desean que comunique y si lo que comunica actualmente con su cuerpo, es útil para cumplir objetivos electorales.

El alcalde de Morelia, así se muestra con su lenguaje corporal. La pregunta es, si los morelianos o los michoacanos -hay quienes lo quieren de Gobernador-, conectarán con un gobernante que tiene estas características y personalidad.

Y una cuestión más: ¿cómo hacer que el profesor conecte con el cerebro de los morelianos o de los michoacanos, aprovechando su lenguaje corporal?. Con neuromarketing, no es difícil.

(Próximamente, Alfonso Martínez Alcázar y algunos más…).

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

