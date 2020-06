La tarde de este jueves fue sepultado en la comunidad de Vicente Camalote, en Oaxaca, el cuerpo de Alexander Martínez Gómez, el adolescente de 16 años, asesinado por policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, la noche del martes pasado.

Entre el dolor y la indignación, amigos, familiares y vecinos exigieron justicia.

Antes de ser sepultado, el cuerpo de Alexander fue llevado a una de las canchas donde jugaba futbol, la actividad que más le apasionaba en vida; allí de manera simbólica anotó su último gol.

Sus amigos y compañeros de equipo vitorearon una vez más su nombre.

En las gradas, hubo una exigencia.

Tras esta última parada, decenas de jóvenes en motoneta y vestidos de blanco escoltaron el cortejo donde viajaba el cuerpo de “Chander”, como era conocido en el pueblo a pie, cientos de pobladores también acompañaron a la familia del joven hasta el panteón buenaventura, localizado a las afueras de la comunidad Vicente Camalote.

No voy a descansar hasta que mi hijo tenga justicia: Padre

Durante la sepultura, familiares, amigos, vecinos y pobladores despidieron a Alexander con música. Su familia exigió que los policías sean castigados.

“Mataste a un niño inocente a un niño que nunca supo lo que era una arma, ellos no actúan solos, ellos tienen una orden de matar. No voy a descansar hasta que mi hijo tenga justicia”, dijo con dolor el padre de Alexander

“Quiero que hagan justicia con esa gente que asesino a mi sobrino, que lo entregues, no lo encubras y no andes levantando falsos testimonios, las cosas son como son y son claras, como lo han declarado los muchachos y todos los asesinos, no encubras a los asesinos”, agregó el tío de Alexander.

Murat condena el asesinato

Anoche, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército llegaron al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa para reforzar la seguridad. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, condenó el asesinato.

“Se aplicará la ley sin titubeo en contra de los responsables, este joven Alexander tenía todo por delante, hoy esta detenido este policía, el policía que tenía el arma y será procesado y se aplicará ley”, apuntó Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.

La Fiscalía estatal aseguró que la investigación sobre los hechos ocurridos continúa y que los policías implicados, los cuales se encontraban en un reten sanitario la noche del martes, ya rindieron su declaración.

“La explicación de ellos es que el arma se accionó accidentalmente, que en el momento en que pretendieron detener a las motocicletas hubo un percance, un choque, entre lo policías y la motocicleta, ambos caen y el arma se acciona accidentalmente”, dijo Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general de Oaxaca

La familia de Carlos, el otro adolescente de 15 años que resultó herido la noche del martes, informó a en punto que su hijo se encuentra estable y fuera de peligro, ya que si bien resultó con lesiones en la cabeza, estas no fueron a causa de un disparo de arma de fuego. explicaron que tras escuchar los disparos, el adolescente se asustó e intentó huir en su moto y se voló un tope, por lo que cayó al suelo quedando inconsciente.