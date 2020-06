La lista de detractores que a través de los años han asediado a Andrés Manuel, creció en la medida en la que el mandatario federal está luchando para desterrar el lastre de la corrupción y el clientelismo; asimismo, el conflicto de intereses que se ha ido descosntruyó paulatinamente. Más allá del odio y la exacerbación que sienten por López Obrador, los invadió el apetito de poder que les fue arrebatado y dotó a manos llenas a una cofradía de comunicadores, políticos, empresas; tan solo en lo que va de la gestión del presidente, una maquinaria que se orquestó desde el seno de la partidocracia, ha pretendido fabricar todo lo que sea posible a desestabilizar el gobierno. No importa si la manipulación, el chantaje y la mentira van implícitos como mecanismo de expresión al final sus prácticas rutinarias provienen de la praxis de su patología.

No me causa estupor el Bloque Opositor Amplio (BOA). Según el documento, en la lista que mostró el vocero de la presidencia, estarían ligados empresas que, últimamente, han atizado a rajatabla a López Obrador. Es posible que también, el grupo de gobernadores sea parte de la columna vertebral; lo mismo, los dirigentes nacionales de oposición que han sostenido una lingüística enfocada al choque frontal, inclusive, en los momentos en el que México requiere de unidad por la crisis transitoria que arrojó el Covid-19.

Sin embargo, de la misma forma que han actuado siempre ansían a influenciar en la sociedad. Es posible observar la guerra sucia de declaraciones; la hostilidad frontal de pretenden fraguar en las redes sociales a través de la falacia; la influencia de los gobernadores de los Estados, que, más bien, piensan en mantener una hegemonía porque el proceso electoral del 2021 está cerca, y Morena partió como favorito, inclusive, sería un hecho similar en el que la oposición estaría siendo aplastada por la maquinaria social que abrió paso triunfante a López Obrador en 2018.

Todo hace suponer que está en marcha un bloque opositor, considerado que hay muchas coincidencias que paralelamente provienen en cascada:

Artistas y actores que culpan de todo al presidente, inclusive de la ingobernabilidad de los Estados.

Espectaculares cuyo objetivo es emular la guerra sucia de uno de los creadores de mentira: Felipe Calderón.

La intensidad con la que la oposición quiere conquistar terreno se fundamenta hipotéticamente en coaliciones que han dado resultados catastróficos. (Pacto por México, México al Frente, Futuro 21, PAN, PRD)

Existe la posibilidad real de que en los estados en el que habrá elecciones, la oposición unifique esfuerzos para frenar el avance, sobre todo donde los mandatarios actuales poseen un grado de desconfianza enorme.

De hecho, el aspecto más preocupante para la oposición radica en la generalidad que puedan manufacturar en la próxima legislatura del Congreso Federal donde pretender ser mayoría.

No obstante, hay muchos elementos que juegan en contra del BOA. Uno, es la desconfianza de la sociedad. Finalmente la elección histórica del 2018, significó el parteaguas y el rompimiento de los lazos que ataron durante décadas la dominación del sistema político mexicano en manos del bipartidismo que en muchas de las ocasiones y a la vista de todos, no tuvo más remedio que manipular elecciones; defraudando no solo a los que confían en las instituciones, sino, imponiendo figuras en el poder. ¿Cómo lo buscan realizar?, seguramente con ese documento provocador que se filtró en el que se expone la consolidación de un frente amplio.

Qué razón tuvo el presidente anticipadamente. Y, a tiempo, hizo un llamado a cerrar filas quienes estén del lado de México y la democracia, porque finalmente es un gobierno legítimo, democrático, plural, algo que jamás había existido. Eso, reforzó la teoría de conspiración puesto que fue muchísimo lo que les fue arrebatado, desde contratos millonarios, excentricidades, vida de lujos, dispendio, prebendas, y el motor antidemocrático que era el mecanismo que socavaba la institucionalidad.

No tenido duda que México respaldará a López Obrador. Al igual, la inmensa bloque de Senadores que por cierto mayoría calificada; también los congresistas que han construido una fuerza solida desde San Lázaro. Y, su principal columna vertebral: la sociedad en todo el país.

¡Estoy contigo Andrés Manuel, eres una persona honesta!