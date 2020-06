El Partido Acción Nacional impulsará la defensa de la vida desde la concepción, así lo reiteraron los legisladores panistas durante la sesión virtual de la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán.

Durante la lectura de la iniciativa que comprende la legalización del aborto en Michoacán a propuesta de Morena, los diputados panistas fueron contundentes al señalar que defenderán la vida a través de las leyes.

El dirigente estatal del PAN en Michoacán, Oscar Escobar Ledesma manifestó que es necesario acercar herramientas de educación sexual a los jóvenes para evitar embarazos no deseados.

El argumento inicial para la legalización del aborto es que México ocupa el primer lugar en embarazos no planeados, y Michoacán el sexto lugar a nivel nacional en embarazos en adolescentes; al no comprender el origen del problema se falla en proponer la solución, una adolescente que se embarazó por falta de acceso a la educación sexual aunque aborte volverá a embarazarse sin desearlo porque no hemos resuelto el problema de origen.

El también legislador manifestó que al defender la vida desde la concepción no implica penalizar a las mujeres, sino apoyarlas con la propuesta de una paternidad responsable.

Abortar no resolverá el problema de violencia que viven las mujeres. La conducta machista, el problema es que se ha permitido que los hombres embaracen y abandonen a los hijos. Los hombres no se hacen responsables y el estado no los obliga a ser responsables. Salvemos la vida de las mujeres, no matando a sus hijos.

Asimismo, el diputado Arturo Hernández Vázquez señaló que existen temas que requieren la atención inmediata como combatir la inseguridad o atender la crisis por COVID-19, sin embargo, se pretende impulsar el tema del aborto.

Tenemos un estado donde todos los días mueren jóvenes a manos de la delincuencia organizada, todos los días hay desaparecidos, todos los días hay muertos por COVID-19 y nos ponemos a debatir temas de aborto, de quitarle la vida a alguien que está por nacer.

En su turno, el legislador Hugo Anaya Ávila recordó que meses atrás presentó una iniciativa enfocada a proteger la vida de las mujeres y niños que aún no nacen.

Nosotros defendemos la vida desde la concepción, así presenté una iniciativa hace algún tiempo. Es importante sacar estos temas, pero que se quiera atenuar el matar a un niño, porque eso es, un asesinato, no justifica, ni cambia la situación que es. Nos oponemos completamente a disfrazar un tema de aborto con otras cuestiones.

Por su parte, el diputado Antonio Salas Valencia destacó la necesidad de dialogar en las comisiones con los argumentos adecuados para evitar que el tema se politice al acercarse el proceso electoral.

En los últimos días se ha hablado mucho de esto, entremosle antes de que nos coman los tiempos electorales y todos quieran sacar raja política de un tema que es tan importante. Es necesario exhortar a los compañeros a que podamos entrarle al análisis.

Finalmente, la legisladora Gabriela Ceballos Hernández externó que los diputados tienen la obligación de detener la deshumanización de la sociedad, lo que se provocaría con la aprobación de este tema.

El tema de la despenalización del aborto no se trata de religiones es un tema de humanidad, nosotros no podemos permitir que nos vayamos en una sociedad deshumanizando. Estamos en una sociedad en condiciones de violencia que se han normalizado, no podemos permitir que además haya legalmente una deshumanización de la sociedad.

Los legisladores albiazules lamentaron que otros temas que requieren el análisis urgente se queden atrás para impulsar los que tienen beneficio político y no social.