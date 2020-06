Con mariachi y en medio de aplausos, empleados de un hotel en Cancún dieron la bienvenida a su primer huésped, luego de dos meses sin actividad debido a la emergencia sanitaria impuesta por el Covid-19.

Este lunes 8 de junio, Cancún cambió su semáforo de rojo a naranja, lo que significa que el número de casos de coronavirus (Covid-19) activos va en disminución. Por tal razón, el gobierno determinó dar luz verde a la industria hotelera, una de las más afectadas y de mayor importancia en la economía en Quintana Roo.

#CirculaEnRedes | Así fue como recibió el hotel The Grand at Moon Palace en #Cancun a su primer huesped; esto tras no tener actividad durante meses por el Covid-19.

