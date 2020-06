Luego de que anoche el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunciara que dio positivo a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que por su buen estado de salud no hay motivo para aplicarse la prueba.

Al ser cuestionado esta mañana en Palacio Nacional sobre si ya se aplicó o se haría la prueba por coronavirus tras conocerse el caso del directivo, quien lo ha acompañado en distintos eventos, el mandatario rechazó hacerlo, pues se encuentra bien de salud.

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien. Me cuido”, aseveró.

López Obrador lamentó que Zoé Robledo y su familia padezcan por el Covid-19, aunque sin gravedad, y se encuentren aislados; no obstante, deseó su mejoría y confió que saldrán avante.

Además, el presidente envió su pésame a las familias de quienes han perdido la vida a causa de esta pandemia; además, deseó que quienes han sido contagiados se recuperen.

También llamó a la sociedad a continuar con las medidas de mitigación comunitaria para evitar los contagios por Covid-19, entre ellas la sana distancia y, en la medida de lo posible, quedarse en su casa.

“Hay que seguir cuidándonos, seguir las recomendaciones y sobre todo lo de la sana distancia que es lo más efectivo: la higiene y la sana distancia. Sigo las recomendaciones de los especialistas. No hay que salir de casa si no es indispensable”, comentó.