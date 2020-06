Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió esta noche a la población no salir de su casa ya que la epidemia por Covid-19 se puede perpetuar y volverse más grave.

“En este momento, todo el país está en semáforo rojo; no salgan de sus casas, que no abran las empresas, que no abran los comercios que no sean esenciales; no hay una justificación de ello y se puede poner en peligro de que la epidemia se perpetúe, se haga más grave”, comentó.

López-Gatell Ramírez explicó el peligro que existe al momento de la reapertura, tras la pandemia de coronavirus, y destacó que “la cantidad de contagios de mañana depende del número de casos contagiantes de hoy”.

“Por eso hacemos ese énfasis de los últimos 14 días, porque los casos activos de los últimos 14 días son la carga que impulsa los contagios de mañana, y los de mañana, los de pasado mañana, etc. Entonces, entre más sean los casos que quedan activos, si en ese momento se abre, es más fuerte el número de contagios, más grande le número de contagios; si quedan poquitos casos y se abre, es menor el número de contagios, aun para el mismo nivel de apertura”, agregó.

Agregó que si hay señales tempranas de repunte de la epidemia; es decir, si la curva epidemiológica se empieza a estabilizar o sube, “vamos para atrás”.

“Ojalá que no tengamos que hacerlo de manera nacional, ojalá que podamos hacerlo de manera regional, por estado o incluso en algunos casos al interior de un estado, por un segmento, y lo vamos a ver en un forma activa y para eso es el semáforo, para poderlo ver de la manera más temprana posible”, aclaró.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, estimó este jueves que las cifra de muertos por Covid-19 en México podría alcanzar los 35 mil.

“No hay una sola estimación general, pero preservamos de manera referencial esta idea de que podrían, este ciclo académico, llegar hasta 30 mil o incuso 35 mil defunciones, todas y cada una lamentables”, resaltó López-Gatell durante una reunión virtual de trabajo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Destacó que una vez transcurrida la pandemia en EU, Canada, Europa Occidental y otros países hay mayor información, “que nos ha llevado a visualizar la conveniencia de tener estimaciones locales”.

“No asumir en ningún momento como todavía aparecería estar presente esta idea de hoy ya equivoca en la conciencia de algunas personas de que hay una sola epidemia nacional”, resaltó.

Por otra parte, explicó que la curva nacional podría proyectarse hasta octubre, si consideramos el final de la curva epidémica predicha para Monterrey, mientras el mayor descenso ocurrirá cuando “en la Ciudad de México y los municipios conurbados del calle comencemos a ver de manera sostenida el descenso de casos”.