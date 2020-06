Cada 5 de junio, las madres de las 25 niñas y los 24 niños que murieron por el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, salen a la calle para exigir justicia. Cada año, las protestas multitudinarias de madres, padres, hermanos, hermanas y familiares de las víctimas de la peor tragedia infantil en la historia de México se hacen sentir. Sin embargo, por la pandemia de Covid-19 y la necesidad de mantener las medidas de sana distancia, en 2020 las protestas para conmemorar el incendio de la guardería ABC serán virtuales.

Han pasado once años desde ese fatídico 5 de junio de 2009 y los familiares de las víctimas todavía buscan justicia y cárcel para los responsables. Sin embargo, Patricia Duarte, madre de un infante fallecido en la guardería ABC, explicó a través de un comunicado en redes sociales que las marchas en Hermosillo y Ciudad de México tendrán que cancelarse, en 2020, por la contingencia sanitaria.

También explicó que el colectivo de padres llamado “Manos Unidas” decidió no convocar a las marchas multitudinarias o a ningún otro evento que, en este contexto, podría ser altamente irresponsable y perjudicial por la propagación del Covid-19. Así lo aclaró la madre de Andrés Alonso, uno de los niños que perdieron la vida en este terrorífico accidente.

“Una vez más solicitamos de tu valiosa solidaridad para que nos ayudes a 11 años a recordar a las 25 niñas y 24 niños que no debieron morir en Guardería ABC, y las lesiones de decenas más en diferentes grados de gravedad. No está de más recordar que a más de una década no hay justicia para nuestros hijos e hijas y que las instituciones que dicen impartir justicia a la fecha han sido omisas con su obligación.”

Los familiares de las víctimas de la estancia infantil convocaron a todos los miles de hermosillenses y mexicanos que contribuyen a su causa para que recuerden la tragedia desde sus casas. También, solicitaron encender un vela el jueves 4 por la noche, día en que empezaron diversas actividades digitales como una vigilia virtual, lecturas de poesía, canciones de cuna y el recuerdo de anécdotas para conmemorar a los infantes que perdieron la vida en el trágico incendio de hace 11 años.

De la misma manera, los padres de las víctimas organizaron eventos para el viernes 5 de junio, día en que año con año se conmemora la tragedia de la guardería ABC. En primer lugar, invitaron a toda la gente que quiera acompañarlos a participar en la ceremonia religiosa que se transmitirá, a través de las 10:00 horas, desde las instalaciones de la guardería. La transmisión podrá seguirse a través de la página de Facebook y de la cuenta de Twitter del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio.

Hace unos meses, el 12 de marzo de 2020, las familias de las víctimas de la guardería ABC, los niños sobrevivientes y las maestras de la instancia, firmaron un nuevo decreto del Gobierno Federal con el que acordaron una serie de beneficios como atención médica y pensiones vitalicias del IMSS para los sobrevivientes, a partir de los 18 años. Y, sin embargo, esta lucha parece estar lejos de concluir.

Por eso, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio seguirá buscando, año con año, que se esclarezcan las responsabilidades de este terrible incidente y que, finalmente, se haga justicia por los 49 niños y niñas que no debieron perder la vida hace más de una década.