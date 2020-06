En coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), el Gobierno de Lázaro Cárdenas realizó el cierre de vialidades en la zona centro de esta ciudad, con lo que se busca evitar concentraciones masivas, disminuir la circulación y fomentar que la ciudadanía permanezca en sus hogares durante esta contingencia sanitaria.

El jefe del departamento de Servicios Generales, Benigno Galeana Ríos, indicó que el cierre de vialidades se lleva a cabo de manera conjunta con la Coordinación de Tránsito Estatal y la Dirección De Seguridad Pública Municipal, abarcando desde la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con la calle Javier Mina, hasta la glorieta en honor a Melchor Ocampo y calles aledañas.

Queremos concientizar a los ciudadanos de la importancia de quedarse en sus hogares y no salir si no es necesario, debemos sumar esfuerzos para que los casos positivos de este virus no sigan en ascenso.