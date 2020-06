Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió una disculpa a la senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez, luego que ella señalara una actitud misógina por parte del funcionario de salud durante su comparecencia virtual de la semana pasada.

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López-Gatell señaló que en la comparecencia con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, en ningún momento pretendió ofenderla simplemente respondió a sus señalamientos.

“No es mi intención ofender a nadie, además de que respeto la separación de Poderes… No tengo intención alguna de ofenderla ni a ella ni a nadie. Le pido una disculpa a la senadora Noemí Alejandra Reynoso Sánchez del PAN; le pido una disculpa si le ofendí, créame que no fue mi intención”, aseguró el subsecretario de Salud.

Recordó que durante la comparecencia virtual, la senadora panista supuso que no “tomé medidas oportunamente, primero les pedí que presentaran las pruebas. Si pude haber incurrido en un acto de misoginia, eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones que vienen de tiempo atrás, he promulgado siempre por la igualdad de géneros, (por lo que) me parece que sería preocupante se malinterpretara”, expresó.