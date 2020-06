Ante las protestas por el asesinato de George Floyd, la Casa Blanca se quedó sin luz la noche de este domingo.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar el momento exacto en el que la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump quedó a oscuras.

Cientos de personas protestan y causan incendios alrededor de la Casa Blanca.

Las manifestaciones han incrementado su presencia en varios puntos del país, sin embargo, algunas se han salido de control.

Por ejemplo, irrumpieron en una sucursal de Capital Bank.

TRUMP DESASTIMA MANIFESTACIONES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en días pasados que las últimas manifestaciones son organizadas por profesionales que no tienen nada que ver con George Floyd.

Se refirió concretamente a las manifestaciones realizadas enfrente a la Casa Blanca, y dijo que el Servicio Secreto puede manejarlo fácilmente.

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020