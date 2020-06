Luego de la revuelta social que vive Estados Unidos por el asesinado de George Floyd a manos de un efectivo de la policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo, el grupo hacktivista denominado Anonymous amenazó con revelar información sobre la corrupción en el sistema de justicia de aquel país.

En este tenor, el Presidente Donald Trump fue señalado por el grupo de hackers de tener relación y parte de la responsabilidad del suicidio de Jeffrey Epstein, millonario estadounidense que lideraba una red de tráfico de menores.

Este sujeto se suicidó en la cárcel antes de ser enjuiciado y Anonymous señala que Donald Trump podría estar relacionado directamente en esta red de explotación sexual de menores, acusaron a través de un tweet.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe

https://t.co/rfqlmd4Mm4

— Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020