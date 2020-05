Una banda de monos robó a un trabajador de la salud que transportaba muestras de sangre de pacientes con coronavirus, en la India.

Un técnico de laboratorio caminaba por las calles de la comunidad de Meerut, cerca de Delhi, quien llevaba tres muestras de sangre. De pronto, varios monos robaron las muestras. Uno de ellos corrió por los árboles e incluso intentó morder el recipiente que contenía la sangre.

El incidente ocurrió esta semana y la Facultad de Medicina de Meerut afirmó que las muestras, contenidas en cajas, fueron recuperadas posteriormente, sin presentar daño alguno.

El vocero de la facultad, Dheeraj Raj, enfatizó que las cajas estaban intactas y descartó que exista algún riesgo de propagación o contaminación del virus SARS-CoV-2. Detalló que las personas de quienes provenían las muestras habían sido analizadas de nuevo, con el fin de hallar el patógeno.

Aunque existe coronavirus que se transmiten en animales, hasta el momento no existe prueba de que el virus causante de la pandemia actual pueda ser transmitido de animales a humanos.

En algunas zonas rurales, agricultores se quejan de que monos devoran sus cosechas e incluso han pedido a las autoridades que intervengan. Hasta este viernes, India cuenta con 4 mil 406 personas fallecidas por la COVID-19.

