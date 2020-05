El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que, lamentablemente, México se colocó como el país con mayor número de fallecimientos en América Latina, con la más alta letalidad y donde mueren 10 de cada 100 personas contagiadas, pero pareciera que el gobierno aplana la curva para arriba y se sigue negando a realizar más pruebas rápidas.

“No entendemos la negativa del gobierno a realizar pruebas, desde el inicio se negó a la petición de la Organización Mundial de la Salud de realizar más pruebas y esa negativa nos está costando vidas”, sostuvo.

Mientras esto ocurra, aseguró, “lamentablemente van a seguir muriendo más personas que pudieron haberse salvado”. Esto es lo más delicado, dijo, porque de acuerdo con las cifras oficiales, para este fin de semana estaremos rebasando los 10 mil fallecidos, además de los datos ocultos.

“Se supone que ya el lunes empieza la nueva normalidad, pero vamos a ciegas, literalmente, porque no sabemos cuál es el número de personas contagiadas, no tenemos idea de cuál es la estrategia, no hay información, no hay coordinación, no se ha logrado tener un consenso nacional de la reactivación”, destacó.

En rueda de prensa virtual, dijo que esta situación habla de una total desorganización del gobierno federal, del manejo irresponsable de la pandemia y de una falta de credibilidad, ya que el Consejo de Salubridad General está reducido tristemente a la nada.

Cortés Mendoza informó que por el comportamiento soberbio del Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell durante la comparecencia con senadores, faltándole el respeto a la senadora Alejandra Reynoso, el PAN exige al funcionario una disculpa pública, además de la presentación de dos denuncias por violencia de género y por violencia política.

Estos recursos legales se presentarán ante Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informó el Secretario de Asuntos Jurídicos del PAN, Raymundo Bolaños.