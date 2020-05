Derivado de la campaña “Dona Sangre, dona vida”, implementada por el Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), y la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se ha reportado más flujo de michoacanos y michoacanas que han acudido a donar de manera altruista.

Sin embargo, se sigue haciendo el exhorto a la población para que acuda a brindar apoyo a través de su sangre y así mejorar la salud y cambiar la vida de muchos pacientes oncológicos, madres embarazadas con complicaciones (sangrados intrauterinos), hemofílicos, entre otros que requieren de este insumo.

La SSM cuenta con varios puntos seguros y sanitizados, en donde las personas pueden acercarse a hacer su donación voluntaria y altruista, como es el caso del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, CETS, ubicado en la ciudad de Morelia, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Pátzcuaro, Puruándiro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan y Zitácuaro.

La atención se brinda de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas; y para programar cita por la tarde, se debe de llamar el mismo día a partir de las 8:30 horas al teléfono (443) 324 39 19 extensión 118.

Para donar sangre es indispensable presentar identificación oficial con fotografía, edad de entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar enfermo, no haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas, sin registro de padecimiento de hepatitis tipo B y C, VIH y sífilis, no estar embarazada o amamantando, ni haber tenido más de 3 embarazos.

Además, en caso de estar tatuado o perforado debe haber pasado por lo menos un año, para poder ser donador, ayuno de grasas después de haber pasado cuatro horas de haberlas comido, consumir agua, jugos o fruta natural antes del examen médico.