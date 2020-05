En los cementerios municipales de Morelia aún no hay personas sepultadas que hayan fallecido a causa de Covid-19, aseguró el jefe municipal de panteones del Ayuntamiento capitalino, Héctor Sánchez Ramirez.

“Todavía no, porque yo todos los días reviso las actas de defunción, las causas son infartos, suicidios, ha habido de todo, pero Covid-19 no, en el panteón municipal no he tenido ningún caso coronavirus”, declaró.

A finales del pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Morelia habilitó media hectárea, en el anexo del panteón El Vergel, como fosa común en caso de necesitar espacios extra en los cementerios para posibles difuntos que perecieran a causa de esta enfermedad, con una capacitad de atención de hasta dos mil 500 cuerpos.

No obstante, según cifras de la Secretaría de Salud de Michoacán, en el estado han fallecido 152 personas por Covid-19, de los cuales sólo 14 pacientes han muerto en Morelia.

De estos mismos, el jefe de panteones indicó que los 14 han sido cremandos en concesionarias privadas como Gayosso y La Asunción, por lo que los espacios a aire y tierra en los campos santos del municipio, no registran pacientes positivos a Covid-19.