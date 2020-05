Ante la urgencia de apoyar a los michoacanos en situación vulnerable y a los más afectados por la contingencia sanitaria, el diputado Oscar Escobar Ledesma, realizó un recorrido por su distrito 19 con cabecera en Tacámbaro para entregar apoyos alimentarios.

Durante el recorrido dialogó con diferentes personas sobre la situación en la que se encuentran, donde las principales preocupaciones fueron en torno a la necesidad de generar fuentes de empleo y mejorar la economía.

La gente nos dice que con esta contingencia se quedaron sin recursos para seguir adelante, muchos no tienen trabajo, no pueden llevar comida a sus hijos. Nuestra labor como diputados es generar condiciones a través de la legislación para que tengan mejor calidad de vida y poder avanzar en la solución a sus problemáticas.

El legislador panista señaló que con estos apoyos entregados en diferentes localidades de su distrito se puede avanzar un poco en la solución inmediata a la situación que se vive, sin embargo, destacó que hace falta una solución de fondo a la falta de empleo y economía estable.

Al entregar estas despensas sabemos que no estamos solucionando el problema pero si estamos apoyando para que los niños, los abuelitos, las familias no terminen el día sin alimento. Hace falta mucho para que las familias no tengan que vivir estas situaciones pero si todos nos unimos para apoyar a quienes necesitan más en estos momentos, podremos salir adelante de etsa situación.