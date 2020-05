El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobiernos estatales y municipales a elaboren y apliquen un plan de austeridad republicana –como el que impulsa el gobierno federal- para obtener ahorros, por lo que deben de bajarle a los lujos y extravagancias y, sobre todo, indicó, no endeudarse.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que una medida que impulsó su gobierno en esta materia es poner control en los fondos de fideicomisos que “estaban sin control para pagar deuda”.

“Ya mencioné que lo mejor es que no haya endeudamiento. Ya he hablado de que la deuda personal, cuando nosotros dejemos de existir , pasamos a mejor vida, nuestras deudas, si las tenemos, no se les hereda a su hijos, pero la deuda pública sí, por generaciones. Entonces hay que ser muy responsables, no endeudar al país.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que su gobierno está predicando con el ejemplo.

“Les repito, el último año del gobierno significó un presupuesto para la Presidencia de 3 mil 700 millones de pesos, al año pasado solo (ejercimos) 800 millones y este año, por la austeridad, por la situación, por la situación en que estamos, ya se presentó un ajuste y vamos a ejercer menos de 600 millones.

“Entonces si se puede en todos lados, nada más que hay que bajarle a los lujos, a las extravagancias”.

En este sentido, recordó que un exgobernador de Jalisco, de quien no dio su nombre, compró un avión de lujo.

“Imagínense, un avión de lujo, ¿cuántos vuelos hay de Guadalajara a cualquier parte del país? ¿Para qué un avión? Ni modo que vaya en un avión a Chapala de esos.

“Entonces si esos gastos se eliminan, pues hay ahorros, y no se cae en el endeudamiento”, dijo.