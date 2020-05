En este nuevo estado de contingencia ante el COVID-19 nos enfrentamos todos a una nueva forma y estilo de vida, no se diga en el sentido emocional que también estamos viviendo un confinamiento y reeducándonos en todas y cada una de nuestras emociones, de cierta manera está teniendo un impacto emocional en todos.

Los adultos nos vemos en la necesidad de implementar medidas partiendo desde nuestro nivel de comprensión de lo que estamos viviendo, pero eso no lo puede hacer un niño, les cuesta mucho trabajo entender por qué ahora no deben salir de casa, guardar la sana distancia, usar cubrebocas o que papá/mamá le diga que no lo toque después de llegar de la calle, son situaciones que generan un impacto psicológico considerable. Aunado a esto debemos agregar los problemas que están desencadenándose en casa con las diferentes formas de enfrentar la pandemia, me refiero a la ansiedad, el estrés, el insomnio, la irritabilidad, agresiones por la dinámica que se está viviendo y en otros casos los que están presentando síntomas de depresión, compulsión y obsesión como consecuencia del encierro.

Los problemas psicológicos a consecuencia del confinamiento se van a intensificar de manera considerable en todos y cada uno de los miembros de la familia sobre todo en los niños y los adolescentes que son quienes se encuentran en esas etapas de cambios emocionales por tal razón les impacta aún más, les desestabiliza ya que no suelen adaptarse a los cambios que se van presentando.

También hay que considerar las diferentes adicciones que están presentándose a los aparatos electrónicos, redes sociales y dispositivos móviles que sin duda en estos momentos de contingencia se incrementa su uso sin dejar de lado la violencia de género e intrafamiliar causada por el encierro donde se ven involucrados los niños.

El deseo, la añoranza y la esperanza de regresar a una vida anterior puede provocar irritación, tensión, nerviosismo y estrés en aquellos quienes no han desarrollado aún su capacidad de comprensión y entendimiento ante la pandemia, recordemos que emocionalmente somos seres cambiantes y volubles, pero tenemos la firme obligación de no generar ningún tipo de daño a las personas que nos rodean.

Ante esto es muy importante que reforcemos nuestras conductas de brindar seguridad, consuelo, esperanza y ser divertidos, no hay mejor forma de enfrentar situaciones difíciles que generen estabilidad emocional ante los momentos difíciles o circunstancias poco favorables.

El comportamiento de los papás es fundamental para evitar los traumas por eso es muy importante que todos los papás se conviertan en modeladores de la conducta para evitar todo aquello que puede generar un impacto negativo y dañar el desarrollo psicológico sano del niño, ya que si brindamos un ambiente familiar sano será garantía de poder enfrentar cualquier adversidad o situación de vida sin que eso genere un daño psicológico considerable.