Diana Carolina Raygoza Montes fue asesinada y violentada en su domicilio, en la colonia Morelos de Nayarit, durante el día 68 del confinamiento social contra el coronavirus en la entidad; la comunidad, principalmente la universitaria, exige el esclarecimiento y justicia sobre el caso.

Reportes extraoficiales, refieren que la joven, quien estudiaba el tercer año en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) fue encontrada muerta al interior de su casa, con signos de violencia sexual y heridas por arma blanca.

Investigan el caso

Pese a esto, aún se espera la confirmación de esta información por parte de las autoridades encargadas de realizar la necropsia del cadáver de la víctima.

Desde agosto de 2019, la joven había denunciado a través de redes sociales, haber sido víctima de acoso callejero en las inmediaciones de la universidad.

“El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que él me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentarme besar, no saben el asco y la incomodad que sentí, se los juro sientes una impotencia enorme y saben que es lo peor? Que había sin fin de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo”. Diana Carolina.

Con estas palabras es que Diana acusó a uno de los hombres que la violentó en la parada del transporte que tomaba cerca de la escuela diariamente para regresar a su domicilio todos los días

La Unidad Académica de Derecho de la UAN lamentó el asesinato de su alumna y se pronunció para que las autoridades investiguen y sancionen el crimen; hasta el momento el rector de la universidad, Ignacio Peña González no se ha pronunciado al respecto.

“A lo que voy es que queremos que el gobierno nos brinde la seguridad necesaria pero como sociedad que estamos aportando? Tenemos que esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar gente?” Diana Carolina.