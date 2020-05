En el momento en que, el PRD perdió la brújula del Estado por su gradual fragilidad institucional, se abrió la brecha para romper con la hegemonía que habían mantenido el priismo y perredismo durante décadas; esa premisa, aumentó aún más la posibilidad que viene cristalizando todos los estudios de opinión pública en el que constantemente vienen empujando con una fuerza poderosa el Movimiento Regeneración Nacional. Lo mismo pasó al considerar como su virtual candidato al Senador Cristóbal Arias Solís, cuya influencia tomó impulso cuando apareció su rostro como puntero solitario. Podrían variar en la percepción numérica y porcentual de las distintas instituciones encargadas de las metodologías, sin embargo, todas sin excepción, coinciden que, en el ánimo de la militancia morenista, se divulga un comportamiento de inclinación hacia el legislador, incluso, el criterio es monumental a partir del margen cuantitativo.

Dentro de ese escenario, los recientes resultados de las encuestadoras de Massive Caller, colocó al legislador con una ventaja de aproximadamente 6 puntos del segundo lugar; Buendia&asociados, mostró un parámetro similar; sin embargo, Índice, Información y Análisis, da un espacio holgado de la posición dos; lo mismo consulta Mitofsky, que es una de las instituciones más reconocidas, pone al senador con casi 14 puntos de superioridad con el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón. Eso, lo ratificó INDES con una proporción de 12 niveles de supremacía con el cercano seguidor. Haciendo una comparación minuciosa, prácticamente estamos hablando de un margen inalcanzable; por otra parte, hay que subrayar que, todos estos sondeos, se tratan de simpatizantes al interior de Morena. Entonces, se puede decir que, el legislador de la cámara alta, posee el respaldo de la inmensa mayoría de los afiliados a regeneración nacional en Michoacán.

Hay que tomar mucho en cuenta, porque muchos comunicadores están muy distantes de la realidad. Tan solo en Michoacán, se ha partido de la idea palpable e inocultable, inclusive, a la vista de todos viene fundamentado en la percepción recolectada de la opinión pública que, los números, hacen una valoración en tiempo real de la transición que queremos la mayoría de michoacanos. Esto mismo ocurrió en la semejanza de presidente Andrés Manuel López Obrador, que partió como favorito, y terminó dominando los comicios con una victoria aplastante. Las encuestas en esos momentos, capitalizaron el momento clave que vivía el tabasqueño; por ello, no solo superó, sino arrasó con un porcentaje altísimo.

Eso, evidentemente, representa una garantía al participar con un referente altamente competitivo. Sin embargo, por desgracia hay quienes se sujetan a un entrono aparente. Tratan a toda costa de dividir, polarizar y meter ruido para menospreciar la enorme legitimidad. Eso mismo ocurrió con aquellos comunicadores que han diseñado una campaña con la intención de desviar la atención de la verdadera realidad. Es cierto, los medios hacen su papel, pero, ¿asegurando descontentos?, ¿sembrando confusión?, ¿desconfianza? Hay un punto de inflexión al echar andar un discurso inexistente. Esa, es la razón por la que pretenden fraguar un tono descalificador. Sí, algo destaca, es precisamente el respaldo que está marcando la diferencia tan mayúscula hacia Cristóbal Arias Solís ¡no hay fricción con nadie!, ¡ni peleas!, ¡ni mucho menos distanciamiento!, como algunos aseguran.

Muestra de ello, es que precisamente desde que inició la evaluación de los suspirantes, el senador se ha mantenido firme. Asimismo, cuando comenzó esta etapa, no ha cesado el intercambio de narraciones banales que pretenden detener al avance fuertísimo que cada día continúa en ascenso; no obstante, han sido inútiles porque paradójicamente han fortalecido la preferencia electoral para el 2021.

En morena hay un solo puntero. Ese motor que alimenta esa percepción, es precisamente, la misma militancia al interior del movimiento regeneración nacional. Así, lo muestran los sondeos de cara a la transición inminente que vivirá Michoacán; esa realidad es inocultable al sostenerse mismo, de una metodología que surge de la opinión pública. Y esta idéntica visión, fue priorizada por la base morenista en el estado, en el que, virtualmente, han decidido ser abanderados por el referente histórico de Cristóbal Arias Solís.

Quienes comienzan a generar una atmósfera para confundir a la militancia, son aquellos que han sido rebasados por el poder de convocatoria del senador Cristóbal Arias Solís. Hay una clara ventaja, que ha puesto nerviosos a muchos actores; esa ansiedad, prácticamente ha sido fallida. Solo basta recordar que el ingrediente especial de histórico triunfo del 2018, fue la animadversión de la guerra sucia. Desde entonces, no se ve por donde puedan penetrar, inclusive, la misma oposición que día con día, muestra signos de sobrevivencia política, no solo porque han caído estrepitosamente, sino, no se han podido reponer a las demandas de la sociedad como instituciones.

El clima electoral venidero se desinfló para varios; empero, una figura florece a través del sendero que esboza su regreso nuevamente a la antesala del ejecutivo. Aunque, a muchos, la idea les perece irreal, el senador Cristóbal Arias Solís, se perfila a ganar Michoacán. Quizá, sea momento a que aquellas figuras que técnicamente no tienen oportunidad, se sumen al proyecto a fin de rescatar al estado de la desigualdad; ya lo hizo Germán Martínez, uno de los actores que ha figurado en los ejercicios de ponderación.

Los militantes se han apoyado en el “Cachorro de Churumuco”, así, los mostró el extenso abanico de evaluaciones que se inclinan a favor del senador.