El Parque Zoológico “Benito Juárez” confirmó que el elefante asiático que tiene bajo su resguardo goza de buena salud, desmintiendo los rumores que circularon ayer sábado sobre su supuesto fallecimiento.

A través de sus redes sociales, el recinto faunístico compartió el mismo sábado un video en el que se evidencia que “Chamberú” se encuentra vivo y sin complicaciones.

Aunado a este tema, el día de hoy se mostraron las condiciones de bienestar que tiene este ejemplar por medio de una trasmisión en vivo a través de las plataformas digitales, en la que se observa el procedimiento que diariamente recibe para su cuidado.

Dicho procedimiento consiste en la revisión de las extremidades, poniendo particular atención en que no exista alguna espina, piedra o rama que pueda generar alguna lesión en los cojinetes, la cual pudiera producir alguna lesión que derive en infección. También se revisan las piezas dentales para verificar el estado en el que se encuentran, además se sensibiliza al ejemplar para que en posteriores revisiones médicas rutinarias no sufra estrés o ansiedad al ser inspeccionado por los veterinarios.

Josué Rangel, director del Parque Zoológico agradeció el interés y la preocupación de los morelianos por la salud de este elefante y pidió no caer en noticias falsas o rumores que circulan por internet.

“Chamberú”, de aproximadamente 60 años, tiene un peso actual de 4,000 kilos (ideal para él). Al ser un animal geronte (adulto mayor) lleva una dieta especializa, acorde a sus necesidades fisiológicas, las cuales son suministradas por el Departamento de Nutrición del parque, el cual se encarga también de alimentar nutritivamente a todos los ejemplares del zoológico.

Gracias al compromiso, dedicación y cariño que tienen los guarda animales, entrenadores, etólogos, veterinarios, personal operativo, de mantenimiento y administrativo es que “Chamberú” y los casi 2,000 ejemplares que el Zoológico de Morelia tiene bajo su cuidado, gozan de un excelente estado de salud.

Es importante recordad que el recinto faunístico no detiene sus actividades y sigue trabajando, por lo que se invita a la ciudadanía a seguir las actividades virtuales por medio de sus redes sociales y su canal de videos, para seguir conociendo, aprendiendo cómo ayudar a conservar la biodiversidad del planeta.

Con estas actividades se reafirmar el compromiso con la educación y el medio ambiente que promueve la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, sostuvo.