Un avión de la empresa Pakistan International Airlines (PIA) se estrelló este día cerca del aeropuerto pakistaní de Karachi.

El vuelo PIA PK-8303 despegó del aeropuerto internacional Allama Iqbal de Lahore a las 13:10 y transportaba a 107 personas, incluidos los miembros de la tripulación.

De acuerdo con información de periodistas de locales, reportados por el sitio de noticias RT, la aeronave, un Airbus A320, se estrelló en las inmediaciones de una colonia residencial ubicada en las cercanías del aeropuerto de Karachi.

Alrededor de cinco casas y varios vehículos resultaron dañados como resultado del accidente. Ya trabajan en el lugar rescatistas y efectivos de la Fuerza de Respuesta Rápida del Ejército de Pakistán.

— Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) May 22, 2020

Footage from crash site in #Karachi pic.twitter.com/HYPvbM25jM

Hasta esta mañana se desconoce el número de víctimas mortales del accidente.

“El avión estaba a un minuto del aeropuerto y cayó en una zona residencial”, dijo a EFE un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán, Abdul Sattar.

انا للہ وانا الیہ راجعون آمین ثم آمین 🕋 یا رب العالمین 😭 💔 😭

کراچی پی آئی اے کا جہاز آبادی پر گر کر تباہ ہوگیا pic.twitter.com/ZSQ2lxKhFl

— Don Of Dubai Official (@shahidmemon20) May 22, 2020