Aunque México ya se ubica entre los 10 países con más muertes por coronavirus en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que pueda desbordar el sistema de salud a causa de esta pandemia.

“Se está atendiendo la pandemia, lo más importante de todo es que a pesar del sufrimiento, de la pérdida de vidas humanas, hemos podido evitar un desbordamiento…Ya, eso lo podemos descartar”, aseguró el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

La noche de este jueves, el presidente López Obrador sostuvo una reunión con el gabinete de salud para evaluar las acciones necesarias para seguir enfrentando al COVID-19, que ha generado 6,510 muertes y 59,567 contagios.

De acuerdo con el mandatario federal, durante la reunión se le informó que la pandemia se ha desarrollado conforme lo proyectado, por lo afirmó que ya se puede descartar un desbordamiento del sistema de salud.

El presidente López Obrador aseguró que el país no está en situaciones tan complicadas como la de otras naciones y criticó que la prensa compare lo que ocurre en el país con lo sucedido alrededor del mundo.

“Nos ayudó mucho también el que funcionó la estrategia de los médicos mexicanos, de los científicos mexicanos de aplanar la curva porque si no se hubiesen tomado las medidas de la sana distancia y si no nos hubiese ayudado la gente como nos está ayudando, se hubiese desbordado por completo la pandemia y no hubiésemos tenido forma de atender a enfermos y salvar vidas”, afirmó.

El titular de Ejecutivo federal comentó que este viernes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informarán sobre el reconocimiento que se les realizará a médicos y enfermeras que han enfrentado la batalla del COVID-19.

Un reconocimiento especial, muy merecido a los trabajadores que están en los hospitales COVID, hay como 700 hospitales que están atendiendo a enfermos de coronavirus. Llevan ya tiempo, es mucha la fatiga, es muy fuerte emocionalmente. Entonces queremos homenajearlos permanentemente como lo hemos venido haciendo, son héroes, heroínas”, aseguró.

En su conferencia matutina del jueves, el mandatario informó que el 1 de junio, el día de la Marina, se realizará una ceremonia en la ciudad de México para rendir un homenaje a médicos y enfermeras de la Secretaría de Marina quienes a través del Plan Marina se sumaron al combate del coronavirus.