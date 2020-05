Morelia no regresará a la normalidad este lunes y probablemente no lo haga en los próximos días debido a que el pasado 30 de mayo los ciudadanos bajaron la guardia ante la pandemia por coronavirus COVID-19 celebrando a los más pequeños de la casa y las consecuencias se han estado reflejando este fin de semana, 15 días después.

Así lo explico el alcalde Raúl Morón Orozco quien dijo que con disciplina en junio podría comenzar de manera escalonada la llamada “nueva normalidad” pero hay riesgo de que en los próximos días se comiencen a reflejar también los contagios producto de haber festejado el Día de las Madres como si no hubiera contingencia sanitaria.

“Yo creo que nosotros tenemos que hacer una evaluación los últimos días de mayo para ver cómo va el tema de la pandemia, la verdad es que hemos tenido algunos rebrotes producto de el relajamiento que ha habido”.

Puntualizó que la clave está en no perder la disciplina y continuar respetando la cuarentena permaneciendo resguardados en los hogares, mientras no sea así y la movilidad en la ciudad sigue aumentando, el repunte de contagios traerá como consecuencia que no se levanten las medidas sanitarias y todos los negocios continúen cerrados.

Morón Orozco aseguró que el tema económico se puede recuperar con el paso del tiempo pero la vida de una persona es imposible, por lo que pidió enérgicamente que durante las próximas dos semanas la gente continúe en sus casas y así se recupere más rápido la normalidad, de lo contrario tampoco en junio se podrá.

Actualmente Morelia cuenta con 95 casos positivos y nueve personas han perdido la vida a causa del SARS-CoV-2.