El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 90 % de las llamadas para denunciar violencia contra las mujeres en México son falsas, pero aseguró que sin asumirse como feminista, sino como humanista, el gobierno federal seguirá protegiendo a este sector.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que el tema de la violencia contra las mujeres se trata todos los días con su Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.

“De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer pasaron de 19 mil 183 en enero a 26 mil 171 durante marzo, ¿con estas cifras abordarán de manera urgente y prioritario este tema en Gabinete de Seguridad?”.

“Voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que vayan a mal interpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo, el 90% de esas llamadas son falsas”.

“Está demostrado y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, sobre bombas, la mayor parte son falsas, pero esto dicho, informado por las mujeres del gobierno federal: la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), la encargada del Instituto para la atención a las Mujeres, Nadine Gasman, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema. Vamos nosotros a continuar defendiendo, protegiendo a las mujeres”.

“Sin ser feministas somos humanistas, entonces para que no se nos confunda sólo pedirles a todos que seamos lo más objetivo posible, y que hablemos siempre con la verdad”, dijo.