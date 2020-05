Los gobernadores de Colima, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y Tamaulipas acordaron abordar una ruta legal para exigir a la Federación el pago resarcitorio por los recursos extraordinarios gastados en cada uno de estos estados, ante la pandemia del Covid-19.

El mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo dio a conocer las conclusiones de la Reunión Interestatal COVID-19, siendo la reintegración de los recursos devengados por los estados, una prioridad de los gobernadores frente al reto de la reactivación económica de sus entidades.

En este sentido, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, aseveró que la reactivación económica de los sectores considerados no esenciales se dará de manera paulatina, no como lo anunció el gobierno federal, ya que dijo “el reaperturar lleva un enorme riesgo para la salud, lo que no queremos es que los contagios aumenten y con esto se colapse el sistema de salud”.

Al ser cuestionados sobre posibles endeudamientos mientras que el recurso federal baja a los estados, el mandatario de Nuevo León, Jaime Calderón Rodríguez, enfatizó que sería imposible para los estados adquirir nuevas deudas públicas, ya que no existen instituciones a quien solicitarles, “ni el Oxxo nos va a querer prestar, y no tienen porque, esresponsabilidad del gobierno federal costear los gastos en materia de salud”.

Además, señaló que si los estados están en la disposición de cancelar obras de infraestructura en aras de que ese recurso sea utilizado para la atención médica, el gobierno federal debería plantearse de igual manera el suspender obras como la refinería “Dos Bocas” o el “Tren Maya” e inyectar ese recurso a los estados.

Otros de los acuerdos dados a conocer, por este grupo de siete gobernadores fue la creación de una agenda de saluda, reactivación económica y atención a la pobreza, la cual tiene como eje central un plan para reactivar los sectores económicos de manera paulatina, priorizar la salud por encima de cualquier necesidad.