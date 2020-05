Para evitar el rezago legislativo al interior de las comisiones en el Congreso del Estado, es necesario que prospere la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Poder Legislativo, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez.

La legisladora recordó que presentó ante el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, una propuesta que tiene como objetivo el garantizar que en el Congreso del Estado la labor legislativa sea más dinámica, oportuna y eficaz, y con ello, darle celeridad a las propuestas que se plantean y así evitar el rezago legislativo.

Actualmente comentó que, son más de 400 asuntos los que están pendientes de dictamen, por lo que es necesario que, en medio de esta contingencia sanitaria, en las comisiones se saque el rezago.

En ese contexto, consideró oportuno que prospere la iniciativa en la que planteó sancionar a quienes no cumplan con los plazos establecidos en la ley, para efectos de dictaminar los asuntos que les fueron turnados.

Recordó que la sanción propuesta es que se descuente un mes de dieta a los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, que no lo hagan en los tiempos establecidos.

Con dicha propuesta se declara sin más trámite, la caducidad de los asuntos turnados por el Pleno, que no hayan sido dictaminados en el primer año legislativo y que serán objeto de archivo definitivo, los dictámenes que no hayan sido votados en el Pleno y las iniciativas que no fueren dictaminadas, durante el ejercicio de la Legislatura en la que se presentaron.

Un ejemplo del rezago, explicó es que, de las 25 propuestas que ella ha presentado ante el Pleno, solo el 28 por ciento de las mismas, han sido dictaminadas y puestas a consideración del Pleno para su aprobación, aunado a los dictámenes que en comisión han sacado.

Lucila Martínez convocó a sus compañeros a dictaminar los temas pendientes en comisiones, así como cerrar filas para abonar desde el Congreso del Estado a que Michoacán y la ciudadanía cuente con nuevos marcos jurídicos que atiendan las demandas de los ciudadanos y con ello, cumplir con su principal encomienda, que es la de legislar.