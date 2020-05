El personal del Hospital General de Lázaro Cárdenas de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), no da tregua en su lucha día a día contra el COVID-19, logrando una vez más, vencerlo con el alta de una paciente que hoy puede reencontrarse con su familia.

Después de 5 días hospitalizada, la mujer de 22 años superó la enfermedad tras presentar dificultad respiratoria, fiebre y malestar general, al ser atendida por el equipo multidisciplinario de especialistas, que además debieron controlar las enfermedades crónico degenerativas que padece.

“Quiero darles las gracias a todos quienes contribuyeron para mi recuperación, hoy poder salir por mi propio pie para reencontrarme con mi familia, yo lo logré a pesar de mis otras enfermedades, pero hay quienes no regresan a ver a sus seres queridos, yo si quisiera decirles, que sino tienen a que salir, se queden en sus casas, el virus es real y es algo que no le deseo que le pase a nadie”, señaló la paciente a su salida del nosocomio.

Lázaro Cárdenas se mantiene a la cabeza con el mayor número de casos confirmados de COVID-19, con 282, de los cuales, 32 han perdido la vida, por ello, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a respetar el aislamiento obligatorio decretado en Michoacán con el objetivo de preservar la vida de las personas.

Aún no existe cura o vacuna contra el COVID-19, por lo que, el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas mas efectivas para evitar contraer el virus.

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.