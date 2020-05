La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma a la constitución de Baja California en la cual se buscaba ampliar, de dos a cinco años, el mandato del gobernador de la entidad, Jaime Bonilla.

Tras ello, el funcionario aceptó que respetará el fallo de la SCJN; sin embargo, aseguró que eso no significa que esté de acuerdo con la decisión.

“Vamos a respetar el fallo de la Suprema. Creemos que los argumentos y nuestro lado jurídico está correcto, pero obviamente ya vimos que no están de acuerdo los ministros, se respeta la decisión de la máxima autoridad del país y estemos o no estemos de acuerdo eso no quiere decir que no la respetemos”, señaló Bonilla durante una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.