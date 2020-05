La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que la reanudación de clases presenciales no será una decisión unilateral, por lo que se consultará la opinión de padres de familia y en caso de que exista un temor de contagio por la epidemia de covid-19, no se obligará al retorno de actividades.

Por ello, aseguró el subsecretario de educación básica, Marcos Bucio, la dependencia seguirá trabajando en la programación de contenidos por televisión y radio durante junio, en especial, ante la incertidumbre de la definición de municipios que podrían regresar a clases.

“Dado que el regreso a clases no será una decisión unilateral como ha dicho el secretario Esteban Moctezuma, se tomará en cuenta principalmente la opinión de los padres y madres de familia, si la palabra contagio es la principal preocupación de sus padres, si ellos no están de acuerdo, no irán de retorno y continuaremos velando que el sistema de aprendizaje en televisión y radio continúe”, expresó.

En el foro virtual Educación a Distancia, Retos y Oportunidades en el contexto de la Jornada Nacional de Sana Distancia, organizado por el Sistema Nacional de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes y la organización Mexicanos Primero, el funcionario reveló, además, que del 27 de abril al 5 de mayo la SEP aplicó un sondeo entre 19 mil 518 docentes y supervisores del país, en el cual 67 por ciento, unos 13 mil 149 dijeron sentirse preocupados por el contagio. En tanto, 32 por ciento, unos 6 mil 257 dijeron sentirse tranquilos.

“Por eso es muy importante, el registro escalonado, el regreso voluntario de padres y madres, muchos maestros viven en un municipio distinto de donde está la escuela y tienen que recorrer varios kilómetros y si son zonas de contagios tenemos que ser muy comprensivos en esta parte”, recalcó.

Bucio dijo que el sondeo también arrojó que el 52 por ciento de los docentes aprobó el programa Aprende en Casa calificándola de 8 a 10.

El funcionario consideró que para la reanudación de clases se deberán contemplar tres aspectos: regresar con medidas estrictas de control y un plan de recuperación de aprendizajes; reimaginar la nueva escuela mexicana que incorpore elementos tecnológicos; y reformar la institución educativa con el fortalecimiento de la inclusión educativa.

En tanto, Sylvia Schmelkes, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, alertó que tras esta emergencia sanitaria se tendrá un importante porcentaje de deserción escolar, por lo que será indispensable que las autoridades educativas instrumenten estrategias para recuperar a la población estudiantil.

“Desde luego las becas ayudan, pero no bastan, hay que combatir las razones de raíz”, señaló. Desde Italia, Francisco Tonucci, psicopedagogo, expuso que los niños extrañan la escuela, pero no por la enseñanza, sino por la cercanía con sus compañeros.