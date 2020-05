El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a los alcaldes panistas a no bajar la guardia en estos momentos críticos de la pandemia de Covid-19.

Durante el Encuentro Internacional de alcaldes frente al Covid 19, pidió a los gobiernos emanados del PAN a actuar con absoluta responsabilidad, a mantener las medidas sanitarias y a pedir a la población que se quede en casa.

Afirmó que el manejo de la pandemia no ha sido transparente, porque el propio gobierno ha generado confusión con las cifras sobre el número real de contagios y fallecimientos, además de propiciar actos de corrupción en la compra de respiradores para beneficiar a familiares de altos funcionarios.

“El Presidente de la República, tristemente dice una cosa y va por su lado, el Secretario de Salud literalmente brilla por su ausencia, la Cofepris bloquea la posibilidad de hacer más pruebas que ya están certificadas y aplicándose en otros países con alta efectividad, el Consejo General de Salud, máximo en la materia, lo tienen simplemente anulado, y el IMSS está envuelto en escándalos de corrupción y en contagio, lamentablemente, de mucho de su personal médico”, sostuvo.

Describió que en México no se ha realizado las pruebas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, por lo cual estamos en una situación en donde no tenemos información certera sobre el tamaño exacto que tiene la pandemia que enfrentamos, mientras que el IMSS tiene una grave falta porque no ha apoyado con los equipos de protección e insumos necesarios a médicos, enfermeros, camilleros, a todo el personal que está al frente de esta lucha contra el coronavirus.

“Tenemos un Subsecretario de salud que primero defiende el modelo Centinela para estimar el tamaño de la pandemia, pero luego lo hace a un lado, prefiere leer una poesía literalmente haciendo promoción con recursos públicos, en lugar de atender los reclamos que siguen de los profesionales de salud en el Centro Médico Siglo XXI y en todas las regiones del país”, añadió.

Al participar en el Encuentro Internacional “Los gobiernos locales ante el Covid-19”, organizado por las Secretarías de Asuntos Internacionales y de Capacitación del PAN, la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), dijo que ante la ausencia del gobierno federal, los gobernadores y Presidentes Municipales del PAN han desplegado muchas acciones para cuidar la vida, la salud y la economía social de las personas.

“Nuestros Presidentes Municipales, nuestros gobernadores, han sido los primeros respondientes, han sido los primeros que toman medidas para mitigar el contagio, para apoyar a las empresas con los limitados recursos con que cuentan, para apoyar a la gente que se queda sin trabajo y buscar que no sean más los que pierdan su empleo”, subrayó.

Cortés Mendoza aseguró que este es un momento muy crítico por la expansión que está teniendo la pandemia, por lo que nuevamente exhortó a los alcaldes de Acción Nacional “para que no bajen la guardia, que no relajen las medidas sanitarias y que le sigan pidiendo a la población, como lo han hecho de forma muy responsable, que se mantengan en casa y asuman las medidas de la contingencia económica”.

Cortés Mendoza afirmó que el PAN seguirá proponiendo en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, a través de los gobiernos estatales y municipales, esperando que el gobierno haga caso de ese llamado reiterado, a hacer un Gran Acuerdo Nacional para enfrentar con éxito esta situación tan dolorosa para poder tener el menor número de pérdidas humanas y para poder afrontar de la mejor manera posible esta difícil crisis económica que se avecina.

El Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y Alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar y el representante de la Fundación Konrad Adenauer, Hans Blomeier, coincidieron en señalar que en México no se está aplanando la curva de la pandemia y los únicos que están dando la batalla son los gobiernos panistas, con ideas y acciones innovadoras para construir democracia y una mejor economía.

Participaron en el evento el Secretario General del PAN, Héctor Larios; la Secretaria de Asuntos Internacionales, Mariana Gómez del Campo; de Capacitación, Margarita Martínez Fisher y la presidenta municipal de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, así como alcaldes y alcaldesas de España, Guatemala, Brasil, Venezuela, El Salvador y Chile.