El desarrollo de la estructura de personalidad se afianza gracias a diferentes factores entre ellos la educación y aprendizaje que se va teniendo a lo largo de la vida influyendo en el crecimiento y la educación.

Papá, mamá, hermanos, familia y todos aquellos familiares cercanos o personas que consideramos pertenecen a la familia sin serlo, todos, tienen un rol fundamental en la personalidad y desarrollo porque la influencia que van teniendo en la forma de relacionarnos con los demás es la que determina en la vida adulta la personalidad.

Ser padre podemos decir que es hablar de alguien con una influencia fundamental en el desarrollo, el padre biológico o quien tomó por las circunstancias que sean el rol de padre sin ser el biológico para respectivamente educar a la hija, no es una sustitución de la figura paterna sino la representación del padre en la vida psíquica.

Por lo regular el padre o quien asume el rol es alguien que se entiende protege, contiene, guía, provee, educa, ama, brinda seguridad por lo regular se hace cargo del mundo exterior hablando de que el papá no es muy común que se adentre en el mundo interno de la hija sino más bien en automático es un rol que se le deja a la madre hablando desde el significado emocional, los amigos, las tareas, aprender a caminar, jugar.

Por lo regular el papá influye de manera significativa a partir de los dos años, aunque la educación o desarrollo crítico se da entre los 2 y 4 años de edad donde el rol de padre tiene muchas vertientes con su hija, sobre todo por los patrones de apego inicial que determinan el apego futuro, ya lo decía S. Freud “Infancia es destino”

Diversas investigaciones hablan de la sobreprotección y en este sentido si hay sobreprotección hay baja autoestima en las mujeres y esto tiene un sentido lógico porque ignora las habilidades de la niña por eso mismo la hija se la pasará buscando en distintas parejas u hombres señales de aprobación o desaprobación en lugar de enfrentar el mundo de manera segura con sus propias fortalezas.

Podemos entonces decir que lo que no se resuelve en la infancia de la relación paterna se lleva de manera directa a la pareja, el padre es quien establece las bases para un modelo de relación con lo masculino por eso mismo no podemos hablar de que la madre sustituye al padre o que no es necesaria la figura paterna, aquí hablamos de la representación del padre y el rol que ejerce a la hija porque en este sentido el padre es el primer objeto masculino de amor o de representación amorosa, le va dando forma a lo que puede esperar consciente e inconscientemente la hija de una pareja romántica como socialmente se le ha atribuido.

Una buena crianza paterna puede generar en el futuro que no se dificulte el establecimiento de límites a quien sea y en el contexto que sea, en relación a una pareja no serás permisiva con conductas que no quieres realizar, evitarás el estar en conductas de riesgo así como el consumo de drogas o alcohol, no permitirás te manipulen o tener a una pareja que siempre te agreda y menosprecie incluso no estarás con alguien que te lastima solo por amor, no tratarás de llamar la atención como una forma de reconocimiento a tu persona, no tendrás el temor de ser rechazada por tu forma de pensar, nunca adoptarás posturas de sumisión o dominancia ante lo masculino.

Caso contrario si la influencia paterna es o fue negativa con la hija por lo regular tus relaciones con los hombres serán problemáticas, puedes llegar a ser muy demandante sin darte cuenta del equilibrio y la realizad de tu contexto, puedes llegar a ser muy tímida o caso contrario demasiado agresiva para satisfacer tus demandas o al momento de querer resolver problemas te será muy complicado, pueden también conformarse con muy poco o son demasiado exigentes al momento de generar expectativas con los hombres y llegan a sentir ansiedad al no tener la certeza de que las quieran.

La mujer o hija que no se siente amada por su papá por lo regular buscará la atención, validación, aprobación, reconocimiento, aceptación y amor en los hombres por lo tanto sus parejas suelen ser una representación paterna y no una pareja.

Un estudio realizado en la U. de Durham y publicado en la revista Evolution and Human Behavior por la Dra. Lynda Boothroyd y cols, revela, a través de mediciones faciales, como aquellas mujeres que tuvieron relaciones infantiles muy positivas con sus padres, tienden a elegir hombres con características faciales centrales similares a las de sus padres. Especialmente en rasgos del área facial central, como la nariz, el mentón y los ojos. En contraparte, las mujeres que tuvieron relaciones negativas o menos positivas, no se sienten atraídas por los hombres que se parecen facialmente a sus padres varones.