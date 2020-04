Más de 53 mil personas han sido capacitadas por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), durante este periodo de contingencia, para brindar orientación, información sobre medidas de prevención y atención médica a pacientes por COVID-19.

Desde el pasado 28 de febrero y hasta la fecha, la institución ha logrado brindar 8 mil 737 capacitaciones, en coordinación con sus 8 Jurisdicciones Sanitarias, en beneficio de 53 mil 340 michoacanos y michoacanas pertenecientes a clínicas particulares, auxiliares, procuradoras de salud, funcionarios públicos, docentes, grupos religiosos, transportistas, personal de hoteles, restaurantes, comercios y tiendas, así como población en general y trabajadores de la SSM. También se ha proporcionado orientación individual a otras 7 mil 505 más.

Las capacitaciones tienen el propósito de establecer protocolos de prevención, atención y seguridad para la población en general, paciente y personal de salud, ante la contingencia de COVID-19, que les eviten riesgos de contagio.

Durante la capacitación se les da a conocer información general sobre qué es el COVID-19, lavado correcto de manos, medidas básicas de higiene como uso de gel, la importancia de la instalación de filtros sanitarios, signos y síntomas de atención.

También se les exhorta a evitar la automedicación y acudir de manera inmediata a su médico si presentan signos de alarma, evitar salir de casa si no es necesario, la sana distancia y no convivir o tener contacto directo con personas con antecedentes de viajes.

Así como no tocarse la cara con las manos sucias, el uso de cubrebocas, el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano y abrazo, así como estornudar en el ángulo interno del brazo, acciones indispensables en tanto no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.