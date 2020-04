Una joven de 16 años originaria de Argentina, denunció la tormentosa vida que llevaba en su propia casa, luego de que su abuelo la acosara constantemente.

El reprobable momento quedó grabado, mismo que se ha vuelto viral en las redes sociales y en el que se logra ver al hombre de 75 años acercándose a ella a la cama, susurrándole en repetidas ocasiones “déjame que te toque un poquito”, a lo que la adolescente responde “no”; sin embargo, el acosador insiste hasta quedar muy cerca de ella.

Junto al clip, la joven ha explicado que en anteriores ocasiones su abuelo ya la había acosado y aunque lo denunció con su padre, éste no le creyó, por lo que su madre le regaló un celular para que lograra documentar las repugnates acciones y así tener una prueba contundente para poder denunciarlo.

“Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video

“No dije nada antes por miedo porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme”, describió la chica.

Asimismo, la adolescente destacó que aunque lo denunció a la justicia de su país, ésta no hizo nada por lo que prefiere “hacer justicia social” y agregó “Lo único que espero es que tenga su merecido aunque al ser mayor de 70 no creo que le hagan nada. Gracias a todos por preocuparse. Mi tío apenas vio mi publicación, me buscó y ahora estoy en su casa. Ya hice la denuncia”.