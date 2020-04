En Cuernavaca implementaron el documento “Plan Operativo Covid-19” del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, “todos los casos de Covid-19 deberán ingresar (al nosocomio) con Hoja de Consentimiento bajo Información por escrito de No resucitación cardiopulmonar”, lo que, según médicos consultados al respecto por Proceso, indican que en caso de accidente cardiopulmonar no se hará el menor esfuerzo por mantener con vida al paciente.

El documento cuenta con cuatro firmas de recibido de igual número de médicos, mismas que son ilegibles, pero se alcanza a notar las de los doctores Sotelo y Aguilar, además de otras dos que incluyen los números de cédulas profesionales 972272K y 997614K, con fecha de acuse del pasado 15 de abril.

El documento está dividido en seis apartados: 1) Criterios de Ingreso; 2) Área de hospitalización; 3) Insumos; 4) Criterios de egreso y seguimiento; 5) Responsabilidad; y, 6) Bibliografía. Entre los criterios de ingreso se menciona que el paciente que ingrese “deberá cumplir con la definición operacional vigente de la OMS” como “caso sospechoso o caso confirmado con sintomatología moderada o grave”.

El segundo es que al llegar se debe notificar al médico asignado al área de Covid-19. Si no hay médico, lo que se prevé en el documento, “el paciente NO podrá ser ingresado, notificándose por escrito a la Subdirección Médica Hospitalaria”. Si resulta que hay pacientes que no ingresaron por coronavirus, pero durante su estancia se sospecha su contagio, “deberán someterse a la prueba de rRT-PCR SARS CoV2” antes de su ingreso al área de Covid-19.

En el apartado 1.8 de los Criterios de Ingreso, el documento dice claramente que todos los casos de Covid-19 deberán ingresar con la hoja de Consentimiento bajo Información por escrito de No resucitación cardiopulmonar”, lo que según especialistas implicaría la posibilidad de dejar morir al paciente.

El documento fue hecho público por el diputado local independiente José Casas González, quien dijo haberlo obtenido directamente del secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas.

El legislador aseguró que ingresó al hospital Parres el pasado 23 de abril y que comprobó como no existen las medidas mínimas de seguridad para los pacientes, el personal médico y los familiares.

Información de Proceso