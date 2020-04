Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, dio a conocer esta mañana la lista de sectores empresariales que no cerraron a pesar de que las autoridades federales han ordenado detener toda actividad no esencial. Las empresas exhibidas son Coppel, Carnival, Andrea y Bolim.

En la primera presentación del “Quién es Quién” en el cumplimiento de las medidas sanitarias, la funcionaria precisó que 87 por ciento de las empresas sí acataron las normas, mientras que otro 13 por ciento se ha negado a parar sus actividades para hacer frente al brote de coronavirus.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que 50 por ciento de las empresas visitadas ya se encontraban cerradas, 20 por ciento accedió al cierre luego de que se le hiciera un exhorto, 17 por ciento realiza alguna actividad esencial y 13 por ciento se negó a cerrar.

Alcalde Luján detalló que del total de las empresas no esenciales que se resisten a dejar de laborar; 28 por ciento pertenece al sector automotriz; 17 por ciento, a la industria textil; 15 por ciento, al comercio de productos no esenciales; 11 por ciento, a la industria de calzado, tabacalera y construcción; ocho por ciento, a la industria maderera.

En tanto, otro cuatro por ciento de las empresas corresponde a servicios no esenciales (centros de educación, recreación, almacenamiento, publicidad; cuatro por ciento, a la fabricación de productos de plástico no esenciales; cuatro por ciento, a la fabricación de productos metálicos no esenciales; tres por ciento, a la industria de celulosa y papel; tres por ciento, a la industria metalúrgica no esencial; y tres por ciento a la manufactura de productos electrónicos no esenciales.

Luisa María Alcalde reveló que las tiendas departamentales Coppel; Bolim, dedicada a la fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotrices; las fábricas de calzado Andrea, y la empresa textil Carnival son las que se han negado a cerrar.

Ante dicha situación, el mandatario mexicano volvió a hacer un llamado a empresas y comercios “para cumplir con las recomendaciones sanitarias”, ya que “los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transparentar y si las que ahora no están cumpliendo, la semana próxima ya se apegan a las medidas de protección frente a esta epidemia, pues se les va a reconocer es de sabios cambiar de opinión, tener capacidad de recapacitar”.