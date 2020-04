Un hombre de 33 años mató a su hija de nueve al salir de la cárcel.

El sujeto identificado como Muslum Aslan cometió el crimen durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Este terrible hecho ocurrió en Turquía; por si fuera poco, trascendió que el hombre había sido liberado de prisión a inicios de abril para que pasara el confinamiento en su hogar ante el riesgo de un brote de la nueva enfermedad en las cárceles de ese país.

De acuerdo con medios locales, el sujeto había estado preso por apuñalar a su esposa en 2019. Tras ser liberado se dirigió a su antiguo domicilio, ubicado en la provincia turca de Gaziantep.

La madre narró a las autoridades que Muslum Aslan violentaba constantemente a sus hijos. El criminal colgó a su hija a una pared y la golpeó con una manguera hasta matarla. Posteriormente se fugó.

“Ella está muerta y este asesino debe ser castigado por lo que ha hecho”, dijo la madre de la niña víctima luego del brutal feminicidio.

Al parecer el sujeto volvió a ser detenido por las autoridades, quienes al acudir al llamado de la mujer lo encontraron en un parque.

