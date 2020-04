El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció este jueves la determinación del uso obligatorio del cubrebocas, como medida de prevención de contagio del COVID-19 entre las y los michoacanos.

Hago un llamado para que no se compren mascarillas profesionales, destinadas para el personal médico. Una mascarilla hecha en casa con pañuelos o tela es mejor porque puede lavarse diariamente; así no agotamos el material que se necesita en hospitales, no contaminamos y, sobre todo, sumamos una medida de higiene que nos ayuda a cuidar a los grupos vulnerables.