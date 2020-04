Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos solo con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes durante la crisis, arremetió Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, en contra de Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México.

Lo anterior luego de las nuevas medidas anunciadas esta mañana, donde se adelantó el término de la cuarentena y se expusieron probables fechas para que los mexicanos comiencen a retomar sus actividades cotidianas de manera escalonada.

El mensaje continúa y Aureoles Conejo les cuestiona si en verdad les gusta mentir o más bien son obligados a hacerlo, insinuando que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es quien busca que a través de este discurso relajado la población mexicana no entre en crisis.

Además aseveró que regresará el material que la federación envió a Michoacán, pues los insumos no alcanzan ni para cubrir un día atendiendo a los pacientes de este nuevo virus en todo el estado y de manera enérgica pidió que México deje de ser el basurero de China, quienes han estado enviando materiales para hospitales pero de una muy baja calidad que no sirven para proteger la salud de los médicos y enfermeras que atienden la pandemia.

Les aviso que les voy a regresar el material que enviaron porque para una condición tan crítica me mandan 2 mil tapabocas, 96 botellas de alcohol, eso no me dura ni un día señores de salud y esos materiales que quieren que el personal médico se ponga yo no se los voy a dar por respeto a doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros y no acepto que México sea el basurero de los deshechos de China, dejen de recibir porquerías y mándennos los insumos que requerimos con urgencia para atender la contingencia.