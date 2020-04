Los mexicanos necesitan que tomemos decisiones y ofrezcamos resultados de inmediato ante la contingencia sanitaria, hoy los legisladores federales de diferentes partidos tienen en sus manos la oportunidad de mejorar la respuesta de los servicios de salud ante la pandemia, afirmó Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN en Michoacán.

Derivado de la propuesta de reforma a la Ley General de Partidos Políticos presentada por los legisladores federales de Acción Nacional, en la que se plantea que ante la declaración de emergencia nacional se haga entrega de manera directa de material o recurso proveniente de las prerrogativas.

El dirigente estatal señaló que esta iniciativa surgió ante la necesidad de dar transparencia al destino de esos recursos donados, al recordar que en 2017 Morena fue investigado y sancionado por no aplicar las prerrogativas donadas por los partidos políticos a los afectados por el sismo.

Ahora la decisión está en la mesa del Congreso de la Unión, es urgente que los legisladores de diferentes partidos políticos apoyen está iniciativa que permitirá donaciones en especie y económicas de manera directa a quienes más lo necesitan, los hospitales y servicios de salud, recalcó Escobar Ledesma.

Es urgente que aprueben esta iniciativa, no hay razón para decir no, cuando se quiere trabajar con transparencia y en beneficio de los mexicanos, estos temas no pueden esperar en las mesas de las comisiones.