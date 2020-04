Para evitar la escasez del gel antibacterial en todos los sectores de la población, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, continúa coordinando con los Tecnológicos de Michoacán la elaboración de este insumo necesario para fortalecer las medidas sanitarias en la entidad y reducir los riesgos de contagio por coronavirus.

Con la elaboración de dicho producto desinfectante, esta vez a cargo del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro (ITST), y con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, se entregaron 40 litros de alcohol en gel a la zona militar del municipio de Tácambaro, Michoacán.

Lo anterior, como parte de las acciones preventivas y de contención que el Gobierno del Estado continúa promoviendo para el cuidado de la salud de la población, las cuales ayudarán a frenar el número de casos positivos por COVID-19.

La SEE reconoció el trabajo de todas y todos para apoyar la producción y entrega del gel antibacterial en cada rincón de Michoacán, e insistió en que es de suma importancia tomar las medidas de prevención más comunes como: lavarse las manos constantemente, utilizar el gel antibacterial, respetar la sana distancia, pero, sobre todo, no salir de casa si no es necesario, todo ello, con la firme intención de cerrarle las puertas al coronavirus.