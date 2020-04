El 50 por ciento de los hoteles agremiados a la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia, han cerrado sus puertas de manera temporal, lo anterior debido a la baja ocupación hotelera en el municipio, reconoció la presidenta de la Asociación, Judith Mora Rodríguez.

La lideresa empresarial apuntó que de los 82 hoteles agremiados a la Asociación, al menos 40 han cerrado de manera temporal, entre ellos se encuentra el hotel Aldama, Casa Grande, Cantera 10, Grand Beló, La Soledad, entre otros.

A pregunta expresa, Mora Rodriguez aseguró que debido a las gastos operativos que representa tener un hotel abierto, los empresarios han decidido cerrar sus puertas y los que continúan abiertos laboran con la plantilla laboral reducida hasta el 80 por ciento.

“Cada empresario decidió cómo iba a trabajar con su personal, hay quienes cerraron, otros que trabajan con cuatro o cinco personas, que mandaron a los trabajadores que podían de vacaciones, estos estamos buscado la manera de subsistir”, apuntó.

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia, expuso que los créditos que ofreció el gobierno del estado a empresarios, no son una opción viable para mantener sus establecimientos abiertos, pues sí bien pueden servir por un mes, en lo posterior se convierten en deudas a pagar.

Asimismo, la mujer empresaria se mostró inconforme con el mensaje dado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado domingo, ya que dijo, se espera un plan económico puntual que ayudará a salvaguardar no a los empresarios, sino a sus trabajadores.

“El presidente no nos dio ningún apoyo, no nos dio ninguna esperanza necesitamos un presidente para todos los mexicanos, (…) no queremos que se nos regale nada, queremos estímulos, queremos apoyos”, enfatizó.