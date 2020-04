Pasantes de servicio social del área de salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) solicitaron los insumos necesarios, capacitación y las condiciones idóneas para evitar ser susceptibles de convertirse en gentes de propagación del Covid-19.

En reunión celebrada en el CIAC donde estuvieron presentes el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, el Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, la titular de la Secretaría de Salud, Diana Carpio Ríos, los pasantes del área de salud provenientes de las 8 jurisdicciones sanitarias de la entidad, reiteraron su compromiso y humanismo para atender la salud de los michoacanos, no obstante pidieron no ser asignados a tareas para las que profesionalmente no están capacitados.

En la reunión, presidida por el rector nicolaita, quien estuvo acompañado por el Secretario General, Pedro Mata Vázquez, el Secretario Académico, Orépani García Rodríguez, la directora de Vinculación y Servicio Social, Ana Teresa Malacara Salgado, entre otros funcionarios de esta Casa de Estudios, los universitarios reiteraron la necesidad de que sus peticiones sean atendidas a la brevedad ya que como profesionales buscan proteger a sus familias y, en general, a las personas con las que conviven.

Frente a la comunidad universitaria la Secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, aseguró que la dependencia del gobierno del estado garantizará los insumos de protección de forma gradual, asimismo, reiteró que continuarán con la capacitación para los pasantes de servicio social que se encuentran en los espacios hospitalarios en todo el territorio estatal.

De igual forma, refrendó su compromiso con los internos y pasantes de servicio social del área de salud por la responsabilidad que tienen en estos momentos, así como su disposición con la administración central de la UMSNH para continuar trabajando de manera coordinada ante la pandemia generada por el Covid-19.

En la reunión, donde estuvieron presentes la directora de la Escuela de Enfermería y Salud Pública, Adriana Calderón Guillén, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, Arturo Valencia Ortiz, el director de la Facultad de Odontología, Oliver Mauricio López Garnica, y el director de la Facultad de Enfermería, Julio César González Cabrera, las autoridades universitarias expresaron su irrestricto apoyo a los residentes y pasantes de servicio social del área de salud para que cuenten con las condiciones necesarias para desempeñar su trabajo en los espacios hospitalarias.